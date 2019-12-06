سيدات الأهلي يهزمن فاب الكاميروني في مستهل مشوار بطولة إفريقيا للسلة

تمكن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي من الفوز على نظيره فاب الكاميروني في افتتاحية مشوار الفريقين ببطولة افريقيا لكرة السلة التي تقام في مصر .
وفازت لاعبات الاهلي بنتيجة ٧٨ مقابل ٤٧ هدف في اللقاء الذي أقيم بصالة ٣ باستاد القاهرة الدولي ضمنمنافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات من عمر البطولة الإفريقية. وتقدمت لاعبات الأهلي في الربع الأول من المباراة على الفريق الكاميروني بنتيجة ٢٤/١٠ فيما استمرت السيطرة خلال الربع الثاني على مجريات اللقاء ووسع الفريق الأحمر الفارق الي ٤٢/١٨.
وواصل الأهلي تفوقه في الربع الثالث من عمر اللقاء لينتهي بتقدم الفريق الأحمر بنتيجة ٦٣/٣٨. قبل أن يتمكن الأهلي من انهاء مجريات اللقاء في الفترة الأخيرة بنتيجة ٧٨/ ٤٧ ليحقق فوزه الأول في البطولة الأفريقية في مستهل مشواره بها.
وشهدت المباراة تألق ثريا محمد لاعبة الأهلي التي سجلت ١٧ نقطة وميتشل التي أحرزت ١٩ نقطة للفريق المصري.
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