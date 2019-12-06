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سيدات الأهلي يهزمن فاب الكاميروني في مستهل مشوار بطولة إفريقيا للسلة

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تمكن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي من الفوز على نظيره فاب الكاميروني في افتتاحية مشوار الفريقين ببطولة افريقيا لكرة السلة التي تقام في مصر .

وفازت لاعبات الاهلي بنتيجة ٧٨ مقابل ٤٧ هدف في اللقاء الذي أقيم بصالة ٣ باستاد القاهرة الدولي ضمن

منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات من عمر البطولة الإفريقية. وتقدمت لاعبات الأهلي في الربع الأول من المباراة على الفريق الكاميروني بنتيجة ٢٤/١٠ فيما استمرت السيطرة خلال الربع الثاني على مجريات اللقاء ووسع الفريق الأحمر الفارق الي ٤٢/١٨.

وواصل الأهلي تفوقه في الربع الثالث من عمر اللقاء لينتهي بتقدم الفريق الأحمر بنتيجة ٦٣/٣٨. قبل أن يتمكن الأهلي من انهاء مجريات اللقاء في الفترة الأخيرة بنتيجة ٧٨/ ٤٧ ليحقق فوزه الأول في البطولة الأفريقية في مستهل مشواره بها.

وشهدت المباراة تألق ثريا محمد لاعبة الأهلي التي سجلت ١٧ نقطة وميتشل التي أحرزت ١٩ نقطة للفريق المصري.
 

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