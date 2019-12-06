ناشئو سلة الزمالك يهزمون صيد أكتوبر ببطولة الجيزة

فاز فريق 14 سنة بنين لكره السله بنادي الزمالك على صيد أكتوبر بنتيجه 35/74 بالجوله الثانيه التي جمعت بين الفريقين اليوم بالملاعب المفتوحه بالنادي وذلك في الدور قبل النهائي ببطوله الجيزة. بين الفريقين اليوم بالملاعب المفتوحه بالنادي وذلك في الدور قبل النهائي ببطوله الجيزة. ومن المقرر أن يواجه الفريق 6 أكتوبر غدا بالجوله المقبلة في تمام الخامسه مساء بملاعب صيد الدقي. ويقود الفريق كريم عماد مديرا فنيا وهاني عبدالعزيز إداريا.

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