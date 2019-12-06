حجاج عويس في قائمة المصري لمباراة اينوجو رينجرز بالكونفيدرالية

قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري ضم اللاعب حجاج عويس لقائمة معسكر الفريق المغلق الذي بدأ بالإسكندرية اليوم استعدادًا لمباراة اينوجو رينجرز النيجيري . بالإسكندرية اليوم استعدادًا لمباراة اينوجو رينجرز النيجيري . ويواجه المصري فريق اينوجو رينجرز النيجيري في السادسة مساء بعد غدٍ الأحد على ستاد الإسكندرية بالجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر.

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