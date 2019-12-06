ملعب عبد الله بن خليفة يستضيف نهائي خليجي 24 بين السعودية والبحرين

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24 )، عن إقامة المباراة النهائية للمسابقة، والمقرر لها بعد غد الأحد، على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب “ستاد خليفة المونديالي”لكن اللجنة المنظمة قررت إقامته في الدحيل لضمان امتلاء الملعب، والذي يتسع لـ12 ألف متفرج، خاصة بعد عدم تأهل المنتخب القطري إلى المباراة النهائية، عقب الخسارة صفر / 1 أمام المنتخب السعودي.

وخصص الاتحاد البحريني لكرة القدم خمس طائرات خاصة للجماهير لحضور المباراة النهائية يوم الأحد ،لمساندة الفريق أمام المنتخب السعودي ،فيما لم يعلن اتحاد الكرة السعودي حتى الآن سفر جماهيره للدوحة لحضور اللقاء .

واستضاف ملعب “عبد الله بن خليفة” مباريات المجموعة الثانية في دور المجموعات من البطولة ،بالإضافة إلى مباراة الدور قبل النهائي بين العراق والبحرين، فيما أقيمت مباريات المجموعة الأولى على ملعب ستاد خليفة الدولي ،وأقيمت مباراة واحدة على ملعب الجنوب المونديالي في الوكرة وجمعت قطر والسعودية في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي.