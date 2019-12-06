يويفا يُحقق مع رومانيا على خلفية هتافات عنصرية في تصفيات يورو 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (“ويفا”) الجمعة فتح إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الروماني للعبة على خلفية “سلوك عنصري” لجماهيره خلال المباراة أمام السويد في 15 نوفمبر الماضي، حين كان المهاجم السويدي ألكسندر اسحق عرضة لهتافات عنصرية.
وأوقف الحكم المباراة التي إنتهت بفوز السويد 2-صفر وبلوغها نهائيات كأس أوروبا 2020، لفترة قصيرة بسبب هتافات عنصرية أطلقتها الجماهير الرومانية.
وأشار “ويفا” في بيان الجمعة إلى أنه “بعد التحقيق، فُتح إجراء تأديبي” من قبل اللجنة التأديبية في الاتحاد، موضحا أن القرار النهائي سيصدر في 12 ديسمبر الجاري.
في نهاية أكتوبر الفائت، عاقب الاتحاد الاوروبي بلغاريا بإجبارها على خوض مباراتين خلف أبواب موصدة واحدة منهما مع وقف التنفيذ، بعد أن وجهت الجماهير البلغارية هتافات عنصرية إلى لاعبي انجلترا خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين في 14 من الشهر ذاته ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، الأمر الذي أثار موجة غضب وردود فعل سلبية في بريطانياً.
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