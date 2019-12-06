مواجهات سهلة للكبار في ثمن نهائي كأس إيطاليا

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، الجمعة، عن مواجهة سهلة للكبار.
وسيلعب يوفنتوس مع أودينيزي، فيما يواجه انتر ميلان نظيره كالياري في مواجهتين سهلتين.
ويلعب نابولي ضد بيروجيا، ولاتسيو ضد كريمونيز، وفيورنتينا ضد أتالانتا، واي سي ميلان ضد سبال، وبارما ضد روما، وتورينو ضد جنوة.
وتقام مباريات ثمن النهائي من مباراة واحدة على أن يتم اللجوء لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح في حالة التعادل.
وتقام مباريات ثمن النهائي في الفترة ما بين 15 و22 يناير الثاني المقبل.
يذكر أن لاتسيو هو الفريق الفائز بالنسخة الأخيرة لبطولة كأس إيطاليا.
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