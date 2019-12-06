نيس الفرنسي يعلن استعارة رضا دورميزي من لاتسيو الإيطالي رسمياً

أعلن نادي نيس الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة توصله لأتفاق رسمي لأستعارة رضا دورميزي مدافع نادي لاتسيو الإيطالي مع خيار الشراء بنهاية فترة الإعارة.
وذكر نادي نيس عبر موقعه الرسمي على الانترنت “استعدادا للنصف الثاني من الموسم، سيكون هناك وجها جديداً في تدريبات فريق نيس المقبلة”.
وأضاف النادي “” سينضم رضا دورميزي 25/ عاما/ من نادي لاتسيو الإيطالي. حيث خضع اللاعب للفحص الطبي أمس الخميس”.
وأكد النادي أنه سيتم تفعيل هذا الاتفاق مع فتح فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.
وأكد النادي الفرنسي أنه تم الاتفاق مع نادي لاتسيو على بقاء اللاعب مع نادي نيس في الفترة المقبلة للتدريب مع الفريق قبل أن يتمكن من المشاركة معه الشهر المقبل.
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