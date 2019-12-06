العين والنصر يتأهلان لنصف نهائي كأس الخليج الإماراتي

تأهل فريقا العين والنصر، الجمعة، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم. وتغلب العين على ضيفه الشارقة بهدفين لهدف ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة. بادر الشارقة بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق البرازيلي ايجور كورونادو من ضربة جزاء. Advertisements ومع حلول الدقيقة 29 أدرك العين التعادل عبر التوغولي لابا كودجه لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكُل منهما. وأضاف العين الهدف الثاني في الدقيقة 87 عن طريق محمد عبد الرحمن لينتزع العين بطاقة العبور إلى الدور التالي. وفي مباراة ثانية، فاز النصر على مضيفه الفجيرة بهدف دون رد، سجله حبيب الفردان في الدقيقة 44.

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