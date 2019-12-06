جوارديولا : مانشستر سيتي لم يتلق أي عرض بشأن مساعده أرتيتا

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي المُمتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنه لم يتلق أي عرض من أندية اخرى بشأن مساعده مايكل أرتيتا وتوقع بأنه قد يكون خليفته مستقبلاً في تدريب الفريق.

وربطت تقارير إعلامية بين الإسباني أرتيتا البالغ عمره 37 عاما وتدريب ناديه السابق أرسنال، الذي أقال مدربه أوناي إيمري الشهر الماضي، وإيفرتون الذي لعب له أيضا وانفصل عن مدربه ماركو سيلفا أمس الخميس.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل إستضافة مانشستر يونايتد في مباراة قمة غداً السبت إنه لم يتحدث مع أرتيتا في هذا الأمر لكنه يريد منه البقاء.

وأضاف لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية بشكل منفصل “لست الشخص الذي يصوب مسدسه نحو رأس مساعديه أو لاعبيه ويبلغهم بما يجب أن يفعلوه. نحن بشر وكل منا له أحلامه ورغباته.

“أتمنى أن يتمكن من البقاء هذا الموسم والموسم المقبل ولأطول فترة ممكنة في هذا النادي. هذا حلمي لكن مايكل لديه حياته الخاصة ولا يمكن أن أبلغه بما ينبغي أن يفعله”.