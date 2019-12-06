الشارع الرياضي القطري يشيد بالمنتخب رغم الخسارة من السعودية في خليجي 24

سادت حالة من الإرتياح في الشارع الرياضي القطري ،علي الرغم من الخسارة التي تعرض لها المنتخب الأول أمام نظيره السعودي صفر / 1 في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24).

وعلق الكثير من المغردين بعد نهاية المباراة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ،معبرين عن سعادتهم بالروح القتالية التي ظهر عليها الفريق القطري ،والأداء الرجولي الذي قدمه الفريق بقيادة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز .

وقال ماجد الخليفي المحلل في برنامج المجلس بقنوات الكأس إنه كان بالإمكان تحقيق نتيجة أفضل من الخسارة ،لولا تأخر المدرب سانشيز في التغييرات ،لكنه قال إن خسارة الفريق الأفضل، ويقصد الفريق القطري، مؤسفة للغاية ،خاصة أن منتخب قطر كان متفوقاً فنياً وبدنياً .

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وأشاد الخليفي بتطور المنتخب القطري وتميزه بشكل عام طوال المباراة ،لكنه أكد أن الفريق لازمه سوء حظ واضح .

وقال الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “قدم اللاعبون مسيرة ملحمية إستثنائية منذ صيف 2018 ،حصدوا خلالها لقب كأس آسيا ،وشاركوا في بطولة كوبا أمريكا وكأس أمم آسيا وصولاً إلى قبل نهائي خليجي 24 ،فخورون بكم يا أبطال ،نحييكم على المجهود الجبار والروح الوطنية، نرفع لكم العقال ،ومرة أخرى مبروك للمنتخب والشعب السعودي ،وحظ أوفر لمنتخبنا الوطني والمنتخب العراقي ،ومبروك لكُل من السعودية والبحرين الوصول إلى النهائي .

أما المسؤول الإعلامي لمنتخب قطر علي حسن الصلات فقال :”الحمد لله ..قدر الله وما شاء فعل”.