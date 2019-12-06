الإصابة تبعد رامسي عن يوفنتوس أمام لاتسي

أعلن نادي يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، اليوم الخميس أن لاعبه الويلزي آرون رامسي، سيغيب عن الفريق أمام مضيفه لاتسيو بعد غد السبت في المرحلة المقبلة للمسابقة، بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وتعرض رامسي للإصابة في عضلات الفخذ خلال تدريبات الفريق، ومن المنتظر أن يخضع لفحوصات طبية خلال الأيام القادمة لتحديد فترة غيابه عن الملاعب.

وانضم رامسي 28/ عاماً/ لصفوف يوفنتوس في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، في صفقة إنتقال حر، بعدما قضى تسعة مواسم مع فريقه السابق أرسنال الإنجليزي.

وغاب رامسي عن يوفنتوس في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة في الموسم الماضي بسبب معاناته من مشاكل في العضلات، وسجل ظهوره الأول مع الفريق هذا الموسم في المرحلة الرابعة للمسابقة التي جرت في منتصف سبتمبر الماضي، علماً بأنه لم يشارك في مباراتين مع الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) في الشهر التالي.

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ويسعى يوفنتوس أمام لاتسيو للعودة إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للبطولة، بعد تعادله المفاجيء 2 / 2 مع ضيفه ساسولو يوم الأحد الماضيـ غير أن مهمته لن تكون سهلة أمام فريق العاصمة الإيطالية، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

وتسبب هذا التعادل في تراجع يوفنتوس للمركز الثاني في ترتيب البطولة برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة خلف إنتر (المتصدر)، الذي يستضيف روما، صاحب المركز الخامس، غداً الجمعة.

كما يفتقد يوفنتوس أيضاً خدمات نجمه الألماني سامي خضيرة، الذي خضع لجراحة في الركبة أمس الأربعاء، سيغيب على إثرها عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.