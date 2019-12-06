مدرب الزمالك : لا بديل عن الفوز على أول أغسطس الأنجولي

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري أن مواجهة فريقه مع ضيفه أول أغسطس الإنجولي بعد غد السبت في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تبدو هامة للغاية لفريقه.

وشدد كارتيرون، الذي تولى تدريب الزمالك مؤخرا خلفا للمدرب الصربي ميتشو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس للحديث عن المباراة على أن مباراة أول أغسطس تكتسب أهميتها من ضرورة تحقيق الفريق الأبيض للفوز، خاصة بعد خسارته القاسية صفر / 3 أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي في الجولة الافتتاحية للمجموعة يوم السبت الماضي.

ويتذيل الزمالك ترتيب المجموعة بلا نقاط، فيما يتربع مازيمبي على الصدارة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه أول أغسطس وزيسكو الزامبي، اللذين يتقاسمان المركز الثاني بنقطة واحدة، عقب تعادلهما 1 / 1 بالعاصمة الأنجولية لواندا في الجولة الأولى.

أوضح كارتيرون، الذي سبق له تولي تدريب العديد من الأندية الأفريقية مثل مازيمبي والأهلي المصري “المباراة بالنسبة لنا في منتهى الأهمية خاصة بعد الخسارة في الجولة الأولى. ينبغي علينا أن نقاتل للفوز في المواجهات الثلاث التي سنخوضها على أرضنا للصعود للدور المقبل، ومباراة أول أغسطس أول خطوة حقيقية لنا في مشوار الصعود”.

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وأضاف كارتيرون: “نعمل على الحالة النفسية والذهنية للاعبين لعبور مباراة السبت، فالوقت غير كاف بين المباريات من أجل العمل بشكل كامل.. لذلك نعمل على الحالة النفسية في المقام الأول”.

أشار كارتيرون “بطولة أفريقيا هذا العام مختلفة تماماً عن النسخ الماضية، لم تحدث أي مفاجآت في الأدوار الأولى وهذا ما أسفر عن وجود جميع الفرق الكبيرة بالمسابقة، والنسخة الحالية أقوى كثيراً وهذا ما يزيد من صعوبتها”.

وتابع:” المجموعة صعبة وفرص الصعود متكافئة بين الجميع، ومازيمبي لم يخسر على ملعبه منذ 10 اعوام، وأيضاً زيسكو بطل زامبيا وأول اغسطس في منتهى القوة، سنعمل على الصعود للدور المقبل في المركزين الأول أو الثاني بالرغم من صعوبة المنافسة”.

وأختتم المدرب الفرنسي تصريحاته قائلاً “لا أفكر في قائمة الفريق خلال الفترة الحالية، نمتلك لاعبين على مستوى مميز في كل مركز، ولا أفكر في التوقيت الحالي بخصوص قائمة الفريق او المركز المتبقي بالقائمة وكل تركيزي في تحقيق نتائج طيبة بكل البطولات”.