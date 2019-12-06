المانيا واسبانيا ودياً فى مارس المقبل

يستقبل منتخب إسبانيا نظيره الألماني في لقاء ودي على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة مدريد يقام في 26 مارس 2020، ضمن إطار أستعدادات المنتخبين لنهائيات كأس أوروبا 2020، بحسب ما أعلن الاتحادان الإسباني والألماني الخميس.

وكتب منتخب “لا روخا” على موقعه الرسمي قائلاً “سيتواجه بطلاً العالم خلال أول إختبار للويس إنريكي قبل كأس أوروبا 2020. حددت (المباراة) في 26 مارس 2020”.

ويخوض مدرب إسبانيا لويس أنريكي أول إستحقاق له بعد عودته لتسلم مهامه على رأس “لا روخا” الذي تركه في يونيو الماضي بسبب مرض إبنته تشانا التي توفيت لاحقاً بعد صراع مع مرض سرطان العظام، قبل ان يعيد الاتحاد الاسباني تسميته في 19 من الشهر الحالي، ويقيل مساعده السابق روبرت مورينو من مهامه بعدما نجح الآخير في قيادة أبطال مونديال 2010 الى النهائيات.

ويحل المنتخب الإسباني الفائز باللقب القاري ثلاث مرات ضمن إطار تحضيراته لكأس أوروبا 2020 التي يستهلها في بلباو، بعد ثلاثة ايام من مباراته أمام ألمانيا ضيفاً على هولندا على ملعب “يوهان كرويف أرينا” في أمستردام.

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في المقابل أشار الاتحاد الألماني في بيان إلى أن الـ “مانشافت” سيخوض مباراتين “كلاسيكيتين في كرة القدم” في مارس، بداية أمام إسبانيا ثم إيطاليا في 31 منه في مدينة نورمبرغ الألمانية.

وصرح فريتس كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم “نتمنى أن نمنح أفضل تحضير لمنتخبنا الوطني، قبل البطولة الصعبة التي تنتظره. نحن سعداء من هذين المنافسين”.

وتلعب ألمانيا بطلة القارة الأوروبية ثلاث مرات آخرها عام 1996، في المجموعة السادسة والتي اعتبرت “مجموعة الموت” إلى جانب فرنسا والبرتغال.

والتقى منتخبا إسبانيا والمانيا للمرة الأخيرة في مارس 2018 في لقاء ودي انتهى بالتعادل 1-1 في مدينة دوسلدورف الألمانية، حيث إفتتح رودريغو التسجيل للضيوف وعادل توماس مولر للـ “مانشافت”.