بث مباشر | مشاهدة مباراة فيتا كلوب والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة فيتا كلوب والرجاء البيضاوي المغربي بالجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

المباراة تقام على ملعب الشهداء في الكونجو الديمقراطية “كينشاسا”، وتنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش.

لم يخسر فيتا كلوب على ملعبه منذ 21 شهرًا في المنافسات القارية، بما في ذلك إياب نهائي الكونفدرالية 2018 عندما فاز 1/3 على الرجاء البيضاوي.

يغيب عمر بوطيب ومالانجو عن المباراة، بالإضافة إلى بدر بانون الغائب عن محور دفاع الرجاء بسبب الإصابة التي ألمت به أمام الترجي التونسي.

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة فيتا كلوب والرجاء البيضاوي ضمن المجموعة الرابعة D الملقبة بمجموعة الموت.

سيكون معكم في هذا البث المباشر لمدة 90 دقيقة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

مساء الخير عليكم ????????

❓ الرجاء مطالب بتحقيق الفوز بأي ثمن للعودة إلى مضمار المنافسة على صدارة المجموعة مع الثنائي “الترجي وشبيبة القبائل”.

???? التعرض لخسارة جديدة بعد السقوط على ملعب محمد الخامس الأسبوع الماضي أمام الترجي (0-2) سيعني تراجع نسبة تأهل الرجاء إلى ربع النهائي بشكل كبير جدًا، بسبب فوز شبيبة القبائل على فيتا كلوب في الجولة الأولى بهدف توفيق عدادي.

⏰ بعد قليل تنطلق المباراة..

تشكيلة الرجاء اليوم: أنس الزنيتي – نجاح – أنس الورفلي – أشكيكير – سفيان رحيمي – دويك – الوردي – فابريس نجوما – حميد أحداد – بنحليب – محسن متولي

أنس الزنيتي – نجاح – أنس الورفلي – أشكيكير – سفيان رحيمي – دويك – الوردي – فابريس نجوما – حميد أحداد – بنحليب – محسن متولي تشكيلة فيتا كلوب اليوم: لوكونج – لوزولو – دونجو – واتارا – شعباني – بانجالا – وامبا كيكاسا – موبيري – تونموبي – سوزي – توريه

لوكونج – لوزولو – دونجو – واتارا – شعباني – بانجالا – وامبا كيكاسا – موبيري – تونموبي – سوزي – توريه 1″ انطلاق المباراة..

8″ دفعة من مهاجم فيتا كلوب للحارس أنس الزنيتي داخل منطقة الجزاء، والحكم يطلق صافرته.

17″ أوووووو..أول فرصة حقيقية للرجاء، كرة عرضية من الجهة اليمنى وتحول برأسية جوار القائم الأيمن بعيدة، كان ينقصها التوجيه فقط..للاسف لا يوجد انتشار هجومي جيد عند الرجاء.

28″ فرصة رااااائعة للرجاء لتسجيل الهدف الأول، محمود بنحليب يمرر كرة عرضية جميلة داخل منطقة الستة ياردات نحو حميد أحداد، لكن الأخير تأخر بعض الشيء في اللحاق بالكرة لتمر منه وتخرج ركلة مرمى.

30″ الخروج بالكرة من خط ظهر الرجاء يحصل بشكل صحيح دائمًا، لكن في وسط الملعب توجد بعض الصعوبات عند توزيع الكرات على الطرفين بسبب تحفظ الرجاء في الدفاع، خوفًا من المرتدات بطبيعة الحال.

36″ ???? أووووووه!! ماذا أضعت يا أحداد!!

36″ ???? هدف جديد يضيع من الرجاء، كرة عرضية من الجهة اليمنى وأحداد يرتقي فوق الجميع ويحولها بالرأس فوق العارضة بعيدة..كان عليه ضبط توقيته عند الارتقاء قبل ضرب الكرة وتوجيهها في إحدى الزوايا.

43″ شوط متوسط المستوى لم نر فيه الكثير من الفرص، بعض المناوشات فقط من الرجاء، لكن لا يوجد أي خطورة على مرمى الرجاء.

44″ سند الورفلي متألق اليوم في عملية غلق العمق الدفاعي على لاعبي وسط فيتا كلوب.

45″ الحكم يحتسب دقيقة واحدة كوقت بدل من ضائع في الشوط الأول.

45+1″ الحكم يطلق صافرة النهاية.. 0-0

45+1″ شوط أول كان يمكن أن ينتهي بتقدم الرجاء، لو استغل حميد أحداد الفرصة التي لاحت له أمام المرمى في الدقيقة 17 داخل منطقة الستة ياردات..

الآن إلى الاستراحة..

نعود معكم لتغطية أحداث مباراة فيتا كلوب والرجاء البيضاوي..الشوط الثاني ينطلق

45″ مع مطلع الشوط الثاني، الرجاء ينتقل إلى الجهة اليسرى للملعب وفيتا إلى اليمين.

47″ أول فرصة واضحة لفيتا كلوب، توريه يحول كرة عرضية بالرأس بعيدة جوار القائم الأيسر لأنس الزنيتي.

48″ ⚽️ جووووووووووووول جوووول جووول…الرجاء يتقدم بالهدف الأول،، رحيمي لا يرحم حارس مرمى فيتا كلوب بتصويبة رائعة!

48″ ???????? سفيان رحيمي مَر من بين مدافعي فيتا كلوب، ليعبر في العمق الدفاعي، ومن على خط الـ18، بوووووووووم، يوجه صاروخ بوجه قدمه اليمنى ذهب على أقصى يسار حارس مرمى فيتا كلوب، يا لها من تصويبة جميلة ودقيقة ومركزة وقوية.

49″ فرحة فرحة فرحة كبيرة في دكة بدلاء الرجاء..احتفال كبير من لاعبي الفريق.