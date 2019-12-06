المالكي : الروح القتالية وراء الفوز على قطر

أشاد عبد الاله المالكي لاعب المنتخب السعودي، بالأداء المميز والروح القتالية العالية للاعبي منتخب بلاده، والتي ساهمت في تأهله إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24)، وذلك بعد الفوز على المنتخب القطري 1 / صفر.

وقال المالكي في تصريحات بعد المباراة : “الحمد لله على الفوز الذي جاء بعد مجهود شاق بذله اللاعبون على مدار شوطي المباراة، وتحقيق نتيجة أهلتنا للفوز والصعود للنهائي الخليجي”.

وأضاف أنه فريقه سيواصل العمل لتقديم الأفضل في المرحلة المقبلة، خاصة وأن خطوة واحدة فقط تفصلهم عن الفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخ الكرة السعودية.

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وتابع المالكي: ” قدمنا مباراة كبيرة من حيث الأداء الجيد الذي ظهرنا به رغم صعوبة المباراة أمام بطل آسيا، واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنا شخصياً سعيد”.

وإعترف المالكي بصعوبة المباراة النهائية التي تجمع فريقه بالمنتخب البحريني، حيث أبدى رغبته في أن يقدم فريقه أداءًا جيدًا وتحقيق الفوز باللقب.

وكان المنتخب السعودي تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على منتخب قطر صاحب الأرض 1 / صفر، ليقابل المنتخب البحريني الذي على نظيره العراقي 5 / 3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2 / 2 .