“تاس” تخفض عقوبة تشلسي وتسمح له بالتعاقدات فى يناير

سيتمكن نادي تشلسي الإنجليزي من التعاقد مع لاعبين جدد اعتباراً من الشهر المقبل بعد ان قررت محكمة التحكيم الرياضي “تاس” الجمعة تخفيض العقوبة المنزلة بحقه بسبب مخالفته لقواعد انتقالات اللاعبين القصر.

وخفضت “تاس” بالتالي عقوبة تشلسي، من فترتين في سوق الإنتقالات الى فترة واحدة، كما خفضت الغرامة المالية التي يتوجب على النادي اللندني دفعها من 607 الاف دولار الى نصف هذا المبلغ.

وقالت “تاس” في بيان أن تشلسي كان متهما بخرق قوانين تتعلق بالتعاقدات الدولية وتسجيل لاعبين قصر “لكن لعدد اقل من اللاعبين” وبالتالي تبين بانه متهم بثلث من هذه القوانين من قبل فيفا.

واضاف ان المخالفات بشأن قوانين الأنتقال “تبين بأنها اقل خطورة مما وجهه فيفا الى تشلسي”.

وفي اول رد فعل على قرار محكمة التحكيم الرياضي قال مدرب تشلسي فرانك لامبارد “انها نتيجة ايجابية بالنسبة الينا. هذا الامر سيوفر لنا امكانية النظر الى سوق الانتقالات” مشيراً إلى انه لم يتطرق الى هذا الأمر مع مجلس إدارة النادي اللندني حتى الآن.

واضاف “انا سعيد من الناحية الكروية بطبيعة الحال. لم يكن من إختصاصي البحث عن الأسباب القانونية لهذا القرار منذ البداية وبالتالي فأن الأمر في غاية الإيجابية من ناحية المستقبل”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أنزل عقوبة الإيقاف بحق تشلسي في فبراير الماضي لكن تشلسي نفى دائماً المزاعم ضده وتقدم بإستئناف لدى فيفا اولاً، فقام الآخير في اأريل الماضي برفع العقوبة فقط على تعاقد النادي مع اللاعبين دون 16 عاماً وأبقى عل العقوبة الأصلية المتمثلة بعدم قدرته على الحصول على خدمات لاعبين ما فوق هذه الفئة العمرية.

وجاءت الخطوة بعد تعاقد تشلسي مع لاعبين أجانب دون 18 عاماً على غرار مهاجمه السابق البوركينابي برتران تراوري لاعب ليون الفرنسي حالياً. ويدعي تشلسي أن تراوري وقع أوراق إحترافه الرسمية في 2013 بعمر الثامنة عشرة، لكن لم يتم تسجيله حتى يناير الثاني من العام التالي (2014).

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وكان موقع “ميديابارت” الفرنسي قد أشار نقلا عن وثائق من تسريبات فوتبول ليكس، إلى أن فيفا وجد دليلاً على أن تشلسي قدم معلومات مضللة حول توقيع تراوري، وبأنه ظهر في أكثر من 20 مباراة مع الفئات العمرية لتشلسي على الرغم من عدم تسجيله في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأضاف أن تراوري انتقل إلى النادي عام 2011 من نادي بوبو-ديولاسو البوركينابي مقابل 400 ألف جنيه إسترليني، فيما كان تشلسي يتحدث عن مجرد “خيار”.

وأشار الاتحاد الدولي حينها إلى أن “حماية القصّر تعد عنصراً أساسياً في إطار فيفا التنظيمي المتعلق بإنتقالات اللاعبين، كما أن التطبيق الفاعل لهذه القواعد أمر بالغ الأهمية وقد أكدته في مناسبات مختلفة محكمة التحكيم الرياضية”.

ويمنع الاتحاد الدولي انتقالات اللاعبين دون 18 عاماً مع إستثناءات على غرار أنتقال عائلة اللاعب (من دولة لأخرى) لأسباب غير متعلقة بكرة القدم، أو إذا حصل الأنتقال داخل الاتحاد الأوروبي للاعبين بين 16 و18 عاماً.

وخسر تشلسي خدمات الجناح البلجيكي الدولي ادين هازارد المنتقل الى ريال مدريد الاسباني والمدافع البرازيلي دافيد لويز الذي انضم الى جاره ارسنال من دون ان يتمكن من تعويضهما خلال فترة العقوبة.

واضطر لامبارد على الأعتماد على بعض الوجوه الشابة في النادي ابرزهم تامي أبراهام وميسون ماونت فلم يخيبا الامال لأن الأول بات أفضل هداف في صفوف فريقه في الدوري مع 11 هدفا، في حين ساهم تألق الثاني في إستدعائه إلى صفوف المنتخب الإنجليزي.

ويفتح باب الإنتقالات طوال شهر يناير المقبل.