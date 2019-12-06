خمس طائرات تنقل مشجعي البحرين إلى قطر لحضور نهائي خليجي 24

ذكر مصدر مسؤول داخل الاتحاد البحريني لكرة القدم ،أن المسؤولين في الاتحاد شرعوا في إجراءات سفر ما يقارب من 1500 مشجع بحريني للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة ،لمؤازرة منتخب بلادهم أمام المنتخب السعودي في نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24)، والتي تقام يوم الأحد المقبل.
وقام الاتحاد البحريني بفتح باب التسجيل للمشجعين من روابط الأندية ومن الراغبين في السفر، مع توفير التذاكر لهم لحضور المباراة النهائية ضد السعودية، وتسابق المئات على إنهاء الإجراءات سريعاً تمهيدا للسفر وحضور اللقاء الختامي .
وذكر المصدر أن الاتحاد البحريني قام بالتنسيق مع الجهات المعنية بتخصيص خمس طائرات للسفر إلى قطر عن طريق الترانزيت إلى الكويت، لحضور المباراة ودعم المنتخب في اللقاء المصيري أمام المنتخب السعودي .
وكان 250 مشجعًا بحرينيًا حضروا إلى الدوحة لمؤازرة الفريق أمام العراق في الدور قبل النهائي على ملعب عبد الله بن خليفة بالدحيل.
ويطمح الفريق الملقب بالأحمر لحصد اللقب الأول في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس الخليج منذ النسخة الأولى عام .1970
وتأهل المنتخب البحريني إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على نظيره العراقي 5 3/ بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2 / 2 .
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