رياضة | فايلر يختتم محاضرته الأخيرة مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يختتم محاضرته الأخيرة مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرته الأخيرة مع اللاعبين منذ قليل قبل التوجه لملعب "الأهلي" بالسلام، لمواجهة الهلال السوداني، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص فايلر، على تحذير اللاعبين من اختراقات المنافس بأطراف الملعب، وشرح نقاط القوة والضعف، مطالبًا اللاعبين بالهدوء والتركيز داخل الملعب وعدم استعجال الفوز.

كما وجه فايلر، نصيحة لمهاجمي الفريق وطالبهم بإستغلال أنصاف الفرص لإحراز أهداف، والخروج بالمباراة إلى بر الأمان وإحراز أول ثلاث نقاط بالمجموعة.

ومن المقرر أن تتوجه حافلة الفريق، إلى ملعب المباراة بعد قليل، لمواجهة الهلال السوداني، وسط حضور جماهيري ما يقرب من 15 ألف متفرج.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يستضيف الهلال السوداني، في ديربي وادي النيل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

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ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".

وتُقام مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، على ملعب الأهلي بالسلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، وتعويض الهزيمة التي مُني بها أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، والتي أقيمت بتونس في بداية دور المجموعات.

ويحتل الهلال السوداني صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن النجم الساحلي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، ويحتل الأهلي المركز الأخير متساويًا مع بلاتينيوم ستارز بدون أي نقاط.