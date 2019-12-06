رياضة | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Al-Hilal Omdurman Watch live

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رابط مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019، على ملعب السلام ، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا موسم 2019 - 2020.

موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الاهلي والهلال السوداني، اليوم الجمعة ، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري ابطال افريقيا.

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مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر لايف كورة أون لاين

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