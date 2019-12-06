رياضة | أزمة في ملعب الأهلي قبل مواجهة الهلال بسبب ذوي الاحتياجات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في ملعب الأهلي قبل مواجهة الهلال بسبب ذوي الاحتياجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ملعب "الأهلي" بالسلام، أزمة بين مراقب مباراة الفريق أمام الهلال السوداني لدوري أبطال إفريقيا، وذوي الاحتياجات الخاصة قبل بداية المباراة المرتقبة لحساب الجولة الثانية.

ورفض مراقب المباراة، تواجد ذوي الاحتياجات الخاصة على التراك الخاص بالملعب، قبل أن يتدخل مسؤولو القلعة الحمراء وإنهاء الأمر سريعًا وتخصيص لهم مدرجات الدرجة الأولى، خاصةً أن أفراد ذوي الاحتياجات الخاصة دائمًا ما يتواجدوا في المباريات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يستضيف الهلال السوداني، في ديربي وادي النيل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".

Advertisements

وتُقام مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، على ملعب الأهلي بالسلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، وتعويض الهزيمة التي مُني بها أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، والتي أقيمت بتونس في بداية دور المجموعات.

ويحتل الهلال السوداني صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن النجم الساحلي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، ويحتل الأهلي المركز الأخير متساويًا مع بلاتينيوم ستارز بدون أي نقاط.