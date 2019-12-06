رياضة | الواسطى وناصر بنى سويف ومركز شباب الفيوم وببا وطامية في مواجهات مرتقبة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الواسطى وناصر بنى سويف ومركز شباب الفيوم وببا وطامية في مواجهات مرتقبة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام عصر السبت مباريات الاسبوع التاسع بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر ، وتشهد مباريات المجموعة صراعا ما بين الواسطى ومطرطارس والفيوم على الصدارة فيما تسعى أندية ببا وناصر بنى سويف وابشواى للهروب من القاع .

الواسطى بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى يسعى لحصد الثلاث نقاط بملعبه ووسط جمهوره والاحتفاظ بالصدارة بفارق جيد خاصة عندما يستضيف مطرطارس الوصيف المتحفز نحو تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر .

ويحتل الواسطى المركز الاول برصيد 17 نقطة فيما يحتل مطرطارس المركز الثانى برصيد 13 نقطة .

ويستضيف سمسطا الرياضى نظيره ابشواى فى مباراة قوية للفريقان اللذان يسعيان للتقدم نحو الصدارة وتحسين النتائج .

ويحتل سمسطا المركز الخامس برصيد 10 نقاط فيما يحتل ابشواى المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط .

فيما يحل ببا الرياضى ضيفا ثقيلا على ابو كساة فى مباراة صعبة على الفريقان ، خاصة فى ظل حرص الفريقان على تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الحالية ومساعى أبناء ببا نحو الهروب من قاع الجدول .

ويحتل ببا المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط فيما يحتل ابو كسأة المركز العاشر برصيد 8 نقاط .

ويستضيف مركز شباب الفيوم ضيفه ناصر بنى سويف فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين ، ويسعى ياسر رجب المدير الفنى لناصر بنى سويف فى حصد ثلاث نقاط مهمة للفريق للهروب من شبح التواجد بقاع الجدول .

ويحتل مركز شباب الفيوم المركز الثالث برصيد 11 نقطة فيما يحتل ناصر بنى سويف المركز الثانى عشر برصيد 6 نقاط .

ويستضيف مركز شباب طامية شقيقه اطسا الرياضى فى ديربي فيومى هام للفريقان ، ويحتل أبناء طامية المركز الثامن برصيد 9 نقاط فيما يحتل اطسا الرياضى المركز السادس برصيد 10 نقاط .

ويحل عاملين غارب ضيفا على سنورس فى مبارة صعبة على كلا الفريقان ، ويحتل عاملين غارب المركز المركز السابع برصيد 9 نقاط فيما يحتل سنورس المركز التاسع برصيد 9 نقاط .

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الواسطى 17 نقطة

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2 – مطرطارس 13 نقطة

3 – مركز شباب الفيوم 11 نقاط

4- راس غارب 10 نقاط

5 – سمسطا 10 نقاط

6 - اطسا 10 نقاط

7 – عاملين غارب 9 نقاط

8– شباب طامية 9 نقاط

9 – سنورس 9 نقاط

10 – ابو كسأة 8 نقاط

11 – ابشواى 7 نقاط

12 – ناصر بنى سويف 6 نقاط

13 – ببا 5 نقاط

