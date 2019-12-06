رياضة | مباريات ساخنة لـسرس الليان وتلا وأبو كبير وديرب نجم بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات ساخنة لـسرس الليان وتلا وأبو كبير وديرب نجم بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام في الثانية والنصف من عصر السبت، 6 مباريات ساخنة، في صراع المنافسة بالمجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث.

- دقادوس مع ديرب نجم

يخوض فريق دقادوس لقاء مرتقب مع ديرب نجم، على ملعب الأول، حيث يحتل دقادوس الكركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل ديرب المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

- سرس الليان مع غزل شبين

وفي موقعة كروية منتظرة، يحل فريق غزل شبين، ضيفاً على حساب فريق سرس الليان، في لقاء قمة الجولة التاسعة، حيث يملك كل منهما 16 نقطة، في الصدارة، بينما يزيد غزل شبين عن السرس بفارق الأهداف.

- ميت خاقان مع ابو حماد

يحل فريق ابو حماد ضيفا على فريق ميت خاقان، في مواجهة محفوفة بالمخاطر على أصحاب الديار، ويحتل ميت خاقان المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الفريق الشرقاوي بالمركز العاشر برصيد 9 نقاط.

- أبو كبير مع شباب ديرب

يواجه فريق نادي أبو كبير نظيره فريق شباب ديرب نجم، في لقاء صعب على أصحاب الملعب، ويملك صاحب الأرض 5 نقاط، بالمركز الـ 13، بينما يملك الضيوف 13 نقطة بالمركز الرابع.

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- فاقوس مع عرب الرمل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاقوس، في الثانية والنصف من عصر غدًا السبت، فريق عرب الرمل، ضمن مباريات الأسبوع التاسع للمجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث.

ويخوض فاقوس اللقاء برصيد 8 نقاط، بالمركز الحادي عشر، بينما يتواجد العرب في المركز السادس برصيد 9 نقاط، وله لقاء مؤجل مع شباب ديرب نجم سيقام الثلاثاء المقبل بملعب مركز شباب قويسنا.

- ميت خلف مع تلا

يلعب فريق ميت خلف مع فريق مركز شباب تلا، في مواجهة صعبه على الضيوف، ويحتل أصحاب الملعب المركز الثامن برصيد 9 نقاط، بينما يملك تلا 16 نقطة بالمركز الثاني.

وتأجلت مباراة الشرقية مع بلبيس لتقام يوم الإثنين المقبل.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- غزل شبين 16 نقاط

2- مركز شباب تلا 16 نقطة

3- سرس الليان 16 نقطة

4- شباب ديرب نجم 13 نقطة

5- ميت خاقان 12 نقطة

6- عرب الرمل 9 نقاط

7- بلبيس 9 نقاط

8- ميت خلف 9 نقاط

9- الشرقية 9 نقاط

10- شباب أبو حماد 9 نقاط

11- فاقـوس 8 نقاط

12- دقادوس 6 نقاط

13- أبو كبير 5 نقاط

14- ديرب نجم 4 نقاط