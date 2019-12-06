رياضة | القسم الرابع.. قطور يكتسح الدلتا وفوز قحافة وزفتي وسمنود والسنطة وتعادل بسيون وشباب المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القسم الرابع.. قطور يكتسح الدلتا وفوز قحافة وزفتي وسمنود والسنطة وتعادل بسيون وشباب المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة الأولي للقسم الرابع بمنطقة الغربية والتي تضم 12 فريق، وأقيمت عصر اليوم عن النتائج التالية:-

حقق فريق قحافة بقيادة محمد حسنين اينو فوزا كبيرا علي مركز شباب كفر الزيات بخماسية نظيفة، انتهي الشوط الأول، بتقدم قحافة بهدفين دون رد، عن طريق هشام سرحان ومهند القللي، وفي الشوط الثاني أضاف قحافة 3 أهداف عن طريق محمود طارق وناصر عبدالعاطي ومانجا، ليقتتص قحافة اول 3 نقاط في المجموعة.

بدأ مركز شباب كفر الزيات بتشكيل مكون من محمد صبحي وأحمد رمضان وأحمد ناصف ومحمود يوسف ومحمود أبو الفتح وأحمد بيومي سعد وجمال مجدي ومحمد الدبة وعبدالفتاح حامد ومحمد مسعد والشحات محمد.

بينما جاء تشكيل قحافة كالتالي:- ابراهيم جمعة ومحمد ناصر ومحمود جابر ومحمد حامد ومحمد زايد ومهند القللي ومصطفي حامد وأسامة توكل ومحمد الجمل وهشام سرحان وأحمد رضا.

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واكتسح قطور بقيادة معروف عثمان نظيره الدلتا بسباعية مقابل هدف، سجل اهداف قطور كلا من عمر البقري هدف، ومصطفي ضبيش هدف من ضربة جزاء، والسعداوي 'هاتريك'، وأحمد أبو سكينة هدفين، ليتصدر قطور الدوري بالجولة الاولي برصيد 3 , نقاط، ويبقي الدلتا بدون رصيد.

وفاز السنطة بهدف نظيف علي محلة حسن، عن طريق ضربة جزاء سجلها محمد عريبي في الشوط الثاني، وأيضا فاز سمنود بثلاثية نظيفة علي الجابرية، سجل الأهداف احمد عبدالحليم 'منص' هدفين، وإبراهيم السمنودي هدف.

وفاز مركز شباب زفتي بقيادة يوسف الزهيري برباعية مقابل هدف علي قسطا، سجل اهداف زفتي كلا من الجميعي هدفين وإبراهيم الحملاوي هدفين.

وتعادل مركز شباب بسيون مع شباب المحلة بهدف لكل منهما، سجل هدف بسيون صبري المسيري، بينما سجل للمحلة عبدالرحمن الأسطورة.

ترتيب المجموعة:-

1- قطور 3 نقاط

2- قحافة 3 نقاط

3- زفتي 3 نقاط

4- سمنود 3 نقاط

5- السنطة 3 نقاط

6- بسيون نقطة وحيدة

7- شباب المحلة نقطة وحيدة

8- محلة حسن بدون رصيد

9- الجابرية بدون رصيد

10- شباب الزيات بدون رصيد

11- قسطا بدون رصيد

12- الدلتا بدون رصيد