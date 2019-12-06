رياضة | مواجهات متوازنة في دور الـ 16 من كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات متوازنة في دور الـ 16 من كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإتحاد الإيطالي اليوم عن قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم عن موسم 2019 - 2020.

وكانت مباريات دور الـ 32 قد أقيمت خلال الأسبوع المنصرم، وقد جنبت أصحاب المركز الثمانية الأولى من خوض الدور.

وجاءت القرعة متوازنة دون صدامات كبيرة، حيث سيواجه لاتسيو حامل اللقب فريق كريمونيسي، ويلتقي أتالانتا الوصيف مع نادي فيورنتينا في أصعب المواجهات.

ويلتقي يوفنتوس مع نادي أودينيزي، ويستضيف إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي فريق كالياري.

وجاءت القرعة الكاملة كما يلي.

1- نابولي - بيروجيا

2- لاتسيو - كريمونيسي

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3- إنتر ميلان - كالياري

4- يوفنتوس - أودينيزي

5- فيورنتينا - أتالانتا

6- بارما - روما

7- ميلان - سبال

8- تورينو - جنوى

تقام المواجهات من مباراة واحدة، على أرضية الأندية المذكورة أولاً، وتجرى مواجهات هذا الدور في الفترة من 15 يناير حتى 22 يناير القادم.