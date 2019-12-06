رياضة | أكثر من 10 قنوات مفتوحة.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Al-Hilal Omdurman LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكثر من 10 قنوات مفتوحة.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Al-Hilal Omdurman LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث كافة عشاق الساحرة المستديرة، خاصة الجماهير العربية، لمشاهدة القمة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والهلال السوداني، عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال، والتي تجمع بينهما مساء اليوم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والهلال السوداني، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءا بتوقيت تونس.

وتنطلق المباراة على ستاد السلام، الذي نجح الأهلي في عقد اتفاقية مع شركة استادات للحصول على حق الانتفاع به لمدة 25 عاما، لذلك نقدمك لكم القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة المنتظر، لمتابعتها حصريا فور انطلاقها في موعدها المحدد.