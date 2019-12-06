رياضة | سر استبعاد نواف العابد من قائمة الهلال في مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر استبعاد نواف العابد من قائمة الهلال في مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن سبب استبعاد نواف العابد من قائمة كأس العالم للأندية، على الرغم من تقدم مستواه عقب تعافيه من الإصابة.

وأعلن السويسري رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال عن قائمة اللاعبين المشاركين في كأس العالم لأندية، والتي سينطلق في قطر من الفترة 11 إلى 21 ديسمبر القادم.

وغاب عن القائمة نواف العابد، ونواف الغامدي حارس المرمى، وناصر الدوسري في منتصف الملعب وصالح الشهري وذعار العتيبي في الهجوم.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن قرار لوشيسكو بستبعاد نواف العابد جاء بناء على وجهة نظره الفنية.

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وأوضحت التقارير أت الخماسي الذي تم استبعاده جاهز من الناحية البدنية والفنية.

وعانى نواف العابد خلال الموسم الماضي، من الإصابات التي لحقت به وجعلته يغيب عن مباريات هامة للغاية، قبل أن يتعافى بشكل كامل.

وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.

ويواجه الهلال فريق الترجي التونسي في افتتاح بطولة كأس العالم لأندية، وسيواجه الفائز في اللقاء فريق فلامنجو البرازيلي، في المربع الذهبي.

