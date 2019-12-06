رياضة | باروط تخسر من إهناسيا وفوز سمسطا والشبان بالقسم الرابع في بنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باروط تخسر من إهناسيا وفوز سمسطا والشبان بالقسم الرابع في بنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنطلقت اليوم الجمعة، مباريات الأسبوع الأول بدورى القسم الرابع بمنطقة بنى سويف لكرة القدم بمشاركة ثمانى فرق وهى باروط وسمسطا وبوش والشبان المسلمين ومركز شباب الواسطى ومعلمين الواسطى ومركز شباب الفشن .

وسقط باروط فى فخ الخسارة بملعبه ووسط جماهيره بثنائية نظيفة أمام إهناسيا المدينة رغم المحاولات العديدة لمهاجمى باروط خلال المباراة إلا أن خبرات لاعبي اهناسيا نجحت فى حسم اللقاء..

باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن بدء اللقاء بتشكيل مكون من ( سيد مختار وراضى مسموع وعبد الله احمد ووائل سعد وأحمد نور الدين ومحمد عبد النبي وحسن عبد الكريم وصلاح جابر وفرج طه وعبد الرحمن صابر وعلى مجدى )

فيما بدء إهناسيا المدينة بقيادة عمرو عبد العال اللقاء بتشكيل مكون من ( محمود عبد الناصر وحازم ناصر وأحمد ربيع ومحمد جابر وحمدى ابراهيم وعبد الله محمد عبد اللطيف وعبد الله محمد لطفى ومحمود عبد الرحيم واسلام طلب ومحمد اسماعيل واسلام سيد ).

أحرز أهداف اهناسيا الثنائى عبد الله محمد لطفى ومحمد حمدى ابراهيم .

فيما فاز سمسطا على نظيره بوش بنتيجة 3/1 كما تغلب الشبان المسلمين برباعية نظيفة على نظيره مركز شباب الواسطى وفاز معلمين الواسطى على نظيره مركز شباب الفشن بنتيجة 2/0 .

ترتيب القسم الرابع

Advertisements

1- الشبان المسلمين ثلاث نقاط

2 - معلمين الواسطى ثلاث نقاط

3- اهناسيا المدينة ثلاث نقاط

4- سمسطا ثلاث نقاط

5- باروط صفر

6- مركز شباب الفشن صفر

7- بوش صفر

8- مركز شباب الواسطى صفر