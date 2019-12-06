رياضة | جماهير الأهلي تبدأ التوافد على مدرجات ستاد السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الأهلي تبدأ التوافد على مدرجات ستاد السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على مدرجات ستاد السلام والذي يحتضن مواجهة الفريق الأحمر أمام الهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.

ويواجه الأهلي بعد قليل نظيره الهلال السوداني على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على حضور ١٥ ألف مشجع لمباراة الأهلي أمام الهلال السوداني.

وتواجدت الجماهير الحمراء في مدرجات الملعب قبل نحو ٤ ساعات من بداية المباراة التي ستقام مساء اليوم.

وكان الأهلي قد خسر في مباراة الجولة الأولى أمام النجم الساحلي التونسي بهدف مقابل لا شئ يوم الجمعة الماضي والتي أقيمت على ستاد رادس بتونس.