رياضة | الأوليمبي يحقق فوزا ثمينا على حساب بيلا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوليمبي يحقق فوزا ثمينا على حساب بيلا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الأوليمبي بقيادة أحمد الكأس، فوزا غاليا، على حساب ضيفه، فريق بيلا، بقيادة أحمد قناوي، بهدفين نظيفين، اليوم الجمعة، في مؤجلات المجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.

جاء تشكيل الفريق السكندري مكون من: هانى جمال، وكريم عصمت، وأسامة جابر، وعلاء عبد العظيم، ومحمد رجب، وطه إبراهيم، وهادي أنور، ومحمود خالد شيكا، ونادى حسن، وعبد الله الرويني، محمد توفيق "كريسبو".

بدلاء الأوليمبى: أحمد سعيد، إسلام خالد، محمد أسامة، مروان محمد، أحمد صالح، ستيفن أشلي، محمد رمضان.

بينما بدأ بيلا بقيادة أحمد قناوى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد فوزى ، عمرو نبيل ، أحمد العباسى ، رضا شحاته ، مصطفى على ، إبراهيم بكر ، عبدالصمد مانا ، أحمد عبدالستار ، هشام رمضان ، مصطفى عبده ، حسنى عزوز.

فيما جاءت قائمة بدلاء بيلا على النحو التالى: إبراهيم الجرايحى ، سمير معاذ ، أحمد هاشم ، أحمد عاطف "شيكاره" ، تارو جوسويل ، مصطفى أحمد ، عبدالعزيز محمد.

هدفى المباراة سجلت بواقع هدف بكل شوط حيث إفتتح الناشئ نادى حسن أهداف فريقه الأوليمبى بهدف مبكر فى الدقيقة الثانية وأضاف محمد إبراهيم "كريسبو" هدف الأوليمبى الثانى بالوقت بدل من الضائع بالشوط الثانى.

الفوز رفع رصيد الأوليمبي إلى 7 نقاط، ليتساوي مع المنصورة، وتوقف رصيد بيلا عند 3 نقاط بالتساوي مع مالية كفر الزيات.

وأدار اللقاء الحكم لطفي شعبان وعاونه محمود مصطفى ومحمد عطا وحكم رابع كريم مرسي.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 15 نقطة

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2- غزل المحلة 14 نقطة

3- دمنهور 14 نقطة

4- الرجاء 12 نقطة

5- دكرنس 11 نقطة

6- أبو قير 9 نقاط

7- بلدية المحلة 9 نقاط

8- المنصورة 7 نقاط

9- الأوليمبي 7 نقاط

10- الحمام 4 نقاط

11- بيلا 3 نقاط

12- المالية 3 نقاط

