اونلاين | «يلا شوت الجديد» NOW Nasser مشاهدة مباراة النصر والبكيرية بث مباشر ksa SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش النصر kora LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت الجديد» NOW Nasser مشاهدة مباراة النصر والبكيرية بث مباشر ksa SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش النصر kora LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، مباراة هامة أمام نظيره البكيرية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة النصر القادمة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة النصر مع البكيرية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك، وسيتم إذاعة اللقاء عبر شاشة قناة “السعودية الرياضية 1”.

مشاهدة مباراة النصر والبكيرية في كأس خادم الحرمين

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مشاهدة مباراة النصر والبكيرية في كأس خادم الحرمين

مشاهدة مباراة النصر والبكيرية في كأس خادم الحرمين

مشاهدة مباراة النصر والبكيرية في كأس خادم الحرمين

وتنطلق مباراة النصر والبكيرية، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع من مساء الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة