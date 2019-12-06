اونلاين | «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي RAMADAN SOPHY

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تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي ضد الهلال السوداني ، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ويتواجد النادي الهلال السوداني KORA ONLINE ف صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط من أصل مباراة واحدة خاضها حتى الىن في البطولة بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الرابع بدون نقاط.