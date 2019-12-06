اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع ahly vs Helal OM Dorman LIVE رابط ماتش الاهلي NOW beIN SPOR

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جول العرب حيث يفتتح ملعب الأهلي بالسلام، أبوابه في التاسعة من مساء اليوم، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل عندما يحل الهلال السوداني ضيفًا على المارد الأحمر، GOALEL3ARB الأهلي يستدرج الفريق السوداني لحصد الثلاث نقاط.

كورة أونلاين وسوف يواجه فريق النجم الساحلي التونسي نظيره فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي مساء غدا على ملعب الأخير في الجولة الثانية من دور المجموعات YALA KOORA حيث يرغب الفريق الزيمبابوي في تحقيق الفوز الأول له في دور المجموعات هذا الموسم بعد الخسارة في الجولة الأولى من فريق الهلال السوداني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد KOORA LIVE بينما يريد الفريق التونسي تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة الأفريقية.

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متابعة بث مباشر YALLA LIVE مباراة الأهلي والهلال السوداني بدون تقطيع، ويدير المباراة تحكيميًا الدولي الجزائري لحلو بن براهم وحصل على الشارة الدولية عام 2016 لكنه يثير قلق الجماهير الأهلاوية قبل المباراة، حيث أنه لم يدير أي مباراة كبيرة في الفترة الماضية، كما أنه تعرض للإيقاف في وقت سابق من جانب الاتحاد الجزائري عام 2017 بسبب أحداث مباراة وفاق سطيف واتحاد الحراش.

مشاهدة بث مباشر YALLA SHOOT بدون تقطيع لمباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، تابع كورة لايف مباراة الأهلي اليوم الجمعة بجودة فائقة على رابط شغال (COOL KORA)، وتعتبر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني هي أول مباراة يخوضها المارد الأحمر على ملعبه الرسمي الجديد، وذلك بعدما حصل علي حق انتفاع ستاد السلام لمدة 25 عامًا بعد اتفاق مع شركة "ستادات القابضة" ووزارة الانتاج الحربي ليصبح الملعب الرئيسي للفريق ويستضيف مباريات المحلية والإفريقية في المرحلة القادمة، تابع مشاهدة مباشرة مباريات دور المجموعات الإفريقي YALLA KORA.

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