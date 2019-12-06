اونلاين | يلا شوت FREE MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الاهلي Ramadan Sobhi

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يلتقي فريقي الاهلي والهلال السوداني ضمن دور المجموعات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا ، علي استاد السلام ، خاض الشياطين الحُمر اللقاء الماضي وتلقي هزيمة من فريق النجم الساحلي بهدف دون رد وذلك على الملعب الاوليمبي برادس ، على الجانب الآخر يتصدر انادى الهلال السوداني لمجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط من فوز في اللقاء الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف علي فريق بلاتينوم حيث يتعادل مع النجم الساحلي بنفس عدد النقاط ولكن بفارق الأهداف ، واليوم النادى الأهلي فرصته في حصد الثلاث نقاط ورفع رصيده والبقاء علي قمة المجموعة من أجل أستكمال مشواره الكروي بإفريقيا ، الجدير بالذكر أن النادى الأهلي فاز على فريق بني سويف في كأس مصر بثلاث أهداف مقابل هدف ويصعد إلي دور ال16..

تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي والهلال السوداني في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء حفيظ دراجي..

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يلا شوت سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني مباشر في لقاء اليوم الجمعة 6 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني مباشر

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