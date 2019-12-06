اونلاين | « يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاين PL

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في أخر مواجهة جمعت بين الفريقين نجح الهلال في التغلب علي نظيره الأهلي المصري بثلاثية مقابل لا شئ وذلك في مباراة الإياب التي جمعت بينه ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة في دور الثامنية من بطولة دوري ابطال افريقيا في عام 2007 .

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صرح رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأهلي أن فريقه يسعي بكل قوته للفوز علي نظيره السودني وتعويض النقاط التي فقدها في الجولة الأولي ، وقال فايلر من الضروري ان نحقق الفوز علي الهلال السودني اليوم وحصد الثلاث نقاط تحسين مركزنا في ترتيب المجموعة ، وتابع حديثه قائلاً نحن نحترم جميع المنافسين ، وكل الفرق المشاركة في البطولة قوية وتتمتع بامكانيات عالية فنية للغاية ، نحن درسنا المنافس بشكل جيد وسنقاتل من أجل الفوز واسعاد جماهير القلعة الحمراء وأختتم حديثة لابد أن نتأقلم ونتعامل جيداً مع جميع الظروف التي نواجهه ولدينا بدائل للغيابات ونحن نحترم جميع الفرق سواء من جنوب أو شمال أفريقيا .