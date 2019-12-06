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شكرا لقرائتكم خبر عن "رودجرز" يصعق طموحات أرسنال بالبقاء طويلا لدى الثعالب والان مع التفاصيل
الجمعة 6 ديسمبر 2019
كان الإيرلني الشمالي "براندنن روجرز" مدرب ليستر سيتي الحالي هو أقرب الترشيحات لخلافة الإسباني "أوناي إيمري" وليونبيرغ بإدارة الجانرز الفنية مع بداية الموسم المقبل، إلا أن براندن قتل مساعي الفريق حينما توالت للانتصارات وكان ما كان.
واستمر أرسنال في اهتزاز النتائج بالتعادل والهزيمة خلال الجولتيم الماضيتين، من الدوري الإنجليزي، حتى يتراجع أكثر وأكثر ليكون بالمرتبة العاشرة ١٩ نقطة.
على الرغم من كل هذا وطموحات أرسنال بالمدرب الإيرلندي وهو أحد كبار البريميرليج، إلا أنه صعقهم كعادة مفاجئاته ووقع مجددا مع ليستر سيتي للعام ٢٠٢٥، بعد أن نجا بهم من الهبوط الموسم الماضي ووضعهم حتى اللحظة بالوصافة أعلى بطل الموسم الماضي مان سيتي.
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