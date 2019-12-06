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شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي لاعب الشهر في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل
الجمعة 6 ديسمبر 2019
ميسي
توج الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني.
وحصد ميسي الجائزة بعد تألقة خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث شارك في أربع مباريات، وتمكن من إحراز أربعة أهداف، وصناعة هدف.
وسيحصل ميسي على الجائزة بعد ثلاثة أسابيع، في مباراة ديبورتيفو ألافيس، يوم 21 ديسمبر الجاري.
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