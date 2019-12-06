اخبار الرياضه

ميسي لاعب الشهر في الدوري الإسباني

0 نشر
محمد الدمنتاوي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الشهر في والان مع التفاصيل

الجمعة 6 ديسمبر 2019

ميسي

Advertisements

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق ، بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني.

وحصد ميسي الجائزة بعد تألقة خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث شارك في أربع مباريات، وتمكن من إحراز أربعة أهداف، وصناعة هدف.

وسيحصل ميسي على الجائزة بعد ثلاثة أسابيع، في مباراة ديبورتيفو ألافيس، يوم 21 ديسمبر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي لاعب الشهر في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا