ميسي لاعب الشهر في الدوري الإسباني

الجمعة 6 ديسمبر 2019

ميسي Advertisements

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني.



وحصد ميسي الجائزة بعد تألقة خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث شارك في أربع مباريات، وتمكن من إحراز أربعة أهداف، وصناعة هدف.

وسيحصل ميسي على الجائزة بعد ثلاثة أسابيع، في مباراة ديبورتيفو ألافيس، يوم 21 ديسمبر الجاري.