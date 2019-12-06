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شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني لاعب الشهر في ليفربول والان مع التفاصيل
الجمعة 6 ديسمبر 2019
ماني
حقق السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول، جائزة لاعب الشهر، داخل صفوف الريدز.
وحصد ماني الجائزة بعد تألقه في الشهر الماضي، حيث شارك في خمس مباريات، وتمكن من إحراز ثلاثة أهداف وصنع هدف.
وتفوق الدولي السنغالي علي زميلة الهولندي فيرجل فان دايك، وحصد الجائزة بتصويت الجماهير.
وكان أليكس أوكسيلد تشامبرلين قد حصد الجائزة عن شهر أكتوبر الماضي، فيما حصدها روبرتو فيرمينو عن شهر سبتمبر، بينما محمد صلاح عن شهر أغسطس.
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