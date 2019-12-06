شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يطيح بالطائي من كأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل

الجمعة 6 ديسمبر 2019 حقق فريق الاتفاق السعودي فوزا صعبا أمام نظيره الطائي بنتيجة هدفين لهدف، خلال مباريات دور ال٣٢ من كأس خادم الحرمين الشريفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "محمد بن فهد".

أحرز هدفي الاتفاق كلا من، سعد علي السلولس وهزاع إبراهيم هزاع، في الدقيقة ٨٠و٨٦، ليكتفي الطائي بهدف الدقيقة ٦١ عبر جورج بيريرا. بهذه النتيجة يتأهل الاتفاق لدور الستة عشر بحثا عن تتويج غالي يدخل خزائن الفريق بالفترة المقبلة.

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