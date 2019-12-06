الفيولا يستضيف اتالانتا بثمن نهائي كوبا دا ايطاليا

الجمعة 6 ديسمبر 2019

اعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم عن المواجهات المنتظرة في دور ثمن النهائي من كأس كوبا دا ايطاليا لموسم 2019_2020.



أسفرت القرعة التي أجريت منذ قليل عن مقابلة حامل اللقب لاتسيو مع كريمونيسي احد أندية الدرجة الأدنى الإيطالية بملعب الاوليمبيكو ،بينما يحل اتالانتا ضيفآ ثقيلاً علي فيورنتينا بملعب القديس ارتيميو فرانكي بمدينة فلورنسا ،بينما يواجه تورينو فريق جنوى بملعب الاوليمبيكو الكبير في تورينو،و يستقبل نابولى نادى بيروجيا بالشأن باولو، بينما يحل اودينيزي ضيفآ علي اليوفنتوس في اليانز ستاديوم بمدينة تورينو، يستضيف إنتر ميلان فريق كالياري بملعب جوسيبي مياتزا ،بينما يواجه ميلان فريق سبال في السان سيرو, وعلي أرضية ملعب اتليتي ازورى يحل روما ضيفا علي بارما .

تقام مباريات دور ثمن النهائي من مسابقة كوبا دا ايطاليا يوم 15يناير 2020.