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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمباراة إسبانيول في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل
الجمعة 6 ديسمبر 2019
ريال مدريد
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه لخوض مباراة إسبانيول في الدوري الإسباني.
موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول
ويستقبل فريق ريال مدريد نظيره إسبانيول، غداً السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الليجا.
وشهدت القائمة غياب كلاً من إيدين هازارد، وجاريث بيل ومارسيلو، وخاميس رودريجز ولوكاس فاسكيز وكذلك ناتشو بسبب الإصابة؛ وماريانو لوجهة نظر فنية.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: أريولا، كورتوا، ألتيوبي.
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، أودريوزولا، مارسيلو.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو.
خط الهجوم: بنزيما، يوفيتش، دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو.
ويحتل ريال مدريد المركز الثانى فى الليجا برصيد 31 نقطة، متساوياً في عدد النقاط مع المتصدر برشلونة، بينما يتواجد إسبانيول في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.
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