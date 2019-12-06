شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بتنظيم بطولتي العالم للجامعات لـ«الاسكواش وكرة اليد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطابا اليوم، من نظيره الدولي يؤكد فيه فوز مصر بتنظيم بطولتي كأس العالم للاسكواش للجامعات والتي ستقام خلال عام 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات المقرر إقامتها عام 2024.

وكان مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات قد كلف الدكتور صبحي حسانين نائب الرئيس، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد، بتجهيز الملف ودراسته مع كل أعضاء المجلس والجهات المعنية، قبل سفر الدكتور هشام الجيوشي إلى سويسرا وعرضه يوم 8 نوفمبر الماضي على مسئولي الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات بمقر الاتحاد في لوزان.

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وتضمن ملف مصر 60 ورقة تم عرضهم خلال 45 دقيقة، كان في مقدمته كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهيرة «الرياضة أمن قومي»، بالإضافة إلى استعراض جوائز نوبل التي حصلت عليها مصر في السلام والأدب والعلوم، وتضمن الملف اهتمام مصر بالجانب الرياضي والفني والثقافي حيث تم الإشارة في الجانب الرياضي بالدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومحمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، والاشارة للجانب الفني بتاريخ الاوبرا المصرية والفنان المصري العالمي عمر الشريف، والجانب الثقافي بمكتبة الإسكندرية العريقة.

وتضمن ملف مصر خطاب ضمان من الحكومة المصرية وقع عليه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي البحث العلمي، بالإضافة إلى خريطة للمطارات والفنادق والملاعب التي ستستضيف البطولتين وملاعب التدريب والمستشفيات الحكومية القريبة من مقرات إقامة البعثات والملاعب والطرق المؤدية إلى كل ذلك، بخلاف المركز الإعلامى وتجهيزه على أعلى وأحدث مستوى، وتعهد وزارة الهجرة بتسهيل حصول كل البعثات والضيوف على تأشيرة دخول مصر حسب القانون.

وتواجد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مع الدكتور هشام الجيوشي خلال عرض ملف مصر الذي تضمن إنجازات مصر في اللعبتين على مدار التاريخ، بالإضافة إلى استعراض نشاط الاتحاد الرياضي المصري بالجامعات والذي يتضمن 39 لعبة أو اتحاد ويشمل ثلاثة ونصف مليون طالب وطالبة، كما تمت الإجابة على 61 سؤالا واستفسار خلال عرض الملف حسب البرتوكول المعمول به.

وتستضيف جامعة نيو جيزة بطولة العالم للاسكواش على 7 ملاعب مجهزة على أعلى مستوى، على أن يكون نهائي البطولة في ملعب زجاجي تحت سفح الهرم، أما بطولة العالم لكرة اليد فتقام على صالة مدينة 6 أكتوبر، على أن يقام النهائي في صالة ستاد القاهرة الدولي أو صالة العاصمة الإدارية الجديدة.