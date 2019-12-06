شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يشارك في بطولة دبي الدولية للسلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي هذه الدورة الدولية الودية، في إطار استعدادات زعيم الثغر بطل العرب و دورى المرتبط لكرة السلة بقيادة المدير الفنى أحمد مرعى لمباريات الدوري السوبر لهذا الموسم و التي ستستكمل مبارياتها في هذا التوقيت و يسعى زعيم الثغر لحسم لقبها هذا الموسم ،
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يشارك في بطولة دبي الدولية للسلة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.