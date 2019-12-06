شكرا لقرائتكم طولان وصلاح فى مناقشة ساخنة قبل مواجهة إنبي والترسانة بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد لقاء إنبى والترسانة، على هامش عمليات الإحماء، حديث بين الثنائى حلمى طولان نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لإنبى مع محمد صلاح نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى للترسانة، قبل المباراة التى ستجمع بين البترولى والشواكيش، فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويقام لقاء إنبى والترسانة بين الفريقان خلال الوقت الحالى، على ستاد بترسبورت، ويتنافس الفريقان حول حصد بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من منافسات الكأس.

ويدخل إنبى المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما استطاعوا الفوز فى اخر مبارياتهم بالدورى على الزمالك بهدفين مقابل هدف وهو ما جعل حلمى طولان المدير الفنى للفريق يقرر الإفراج على المكافأت ،ومن المتوقع أن يخوض إنبى المباراة بالتشكيلة الأساسية التى يشارك بها فى الدورى نظرا لإعتماد المدير الفنى على عدد من اللاعبين صغار السن ويهدف إلى تعويدهم على اللعب بشكل أساسى .

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فى المقابل يدخل الترسانة المباراة بدوافع وطموحات مختلفة بعد التعاقد مع محمد صلاح كمديرا فنيا للفريق بصحبة جهازه المعاون بالكامل وبالرغم من موقف الفريق الصعب بجدول القسم الثانى حيث يحتل المركز الاخير برصيد نقطتين، إلا أن الفريق يخوض المباراة ويأمل فى محو الصورة السيئة التى خلفها فى الدورى على أمل الإنطلاق من مباراة بتروجت فى الجولة السابعة للدورى المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.