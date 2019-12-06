شكرا لقرائتكم مفاجآت بالجملة فى قائمة الإسماعيلي لمواجهة الإعلاميين بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قائمة الفريق شهدت انضمام محمود البدرى الظهير الأيسر لفريق الشباب للمرة الأولى هذا الموسم وعودة محمد صادق مع غياب غياب عدد من الأساسيين وهم باهر المحمدى قائد الفريق ومحمد حمدى زكى وأسامة إبراهيم ومحمود دونجا وإبراهيم أبواليزيد لأسباب مختلفة. قائمة الإسماعيلي ضمت كل من : حراسة المرمى : محمد فوزى – محمد مجدى Advertisements خط الدفاع : محمود البدرى – محمد مجدى – محمد هاشم – محمد عمار – أحمد أيمن خط الوسط : محمد مخلوف – عماد حمدى – محمد بيومى – عبد الرحمن مجدى – أحمد مدبولى – محمد صادق – بيكيتى سيلفا – محمد الشامى – همام طارق خط الهجوم : بنسون شيلونجو – حازم مرسى.

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