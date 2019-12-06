شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يشارك فى بطولة دبي الدولية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى على الدعوة التي تلقَّاها النادي من رئيس الاتحاد الإماراتى و العربى لكرة السلة إسماعيل القرقاوى لمشاركة زعيم الثغر في بطولة دبى الدولية لكرة السلة رقم " 31 " ، المقرَّر إقامتها بدولة الأمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 23 يناير حتى الأول فبراير 2020 و سوف تضم العديد من الأندية العربية تحت رعاية أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأوليمبية الوطنية بدولة الأمارات العربية.



وتأتي هذه الدورة الدولية الودية، في إطار استعدادات زعيم الثغر بطل العرب و دورى المرتبط لكرة السلة بقيادة المدير الفنى أحمد مرعى لمباريات الدوري السوبر لهذا الموسم و التي ستستكمل مبارياتها في هذا التوقيت و يسعى زعيم الثغر لحسم لقبها هذا الموسم ،