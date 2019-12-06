شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الكانوى والكياك بدأو التدريبات فى العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منتخب مصر فراعنة الكانوى والكياك التدريبات الأخيرة فى مدينة العلمين الجديدة استعدادا لبطولتى افريقيا والعرب المقرر انطلاقهما اعتبارا من يوم 11 ديسمبر الجارى بالمدينة ذاتها .

ويقود تدريبات المنتخب الوطنى كل من المدير الفنى أحمد كامل والمدربين أحمد عشماوى والسيد البدويهى والمدير الادارى جلال أسامة .

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ويضم فريق الفراعنة كل من اللاعبين واللاعبات أحمد البدويهي و أحمد خالد و عمرو أبو زيد و مهند عمرو و سيف الدين سامح وسما فاروق وفرح محسن ومحمود عوض ومروة فاروق وحبيبة محسن وعبدالله يسري ومحمد خالد كامل وأحمد نجيب وعلي الزاني وعلى حسن و مؤمن مهران.

ومن جانبه طالب رئيس إتحاد الكانوى والكياك محمد السكرى لاعبى منتخب الفراعنة بضرورة بذل اقصى الجهد فى المعسكر التدريبى الأخير من أجل تحقيق أفضل النتائج بالبطولتين الافريقية والعربية من أجل الوصول إلى منصة التتويج .