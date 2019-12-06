شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلى تستبدل استاد السلام بـ"الأهلى" فى ملعب مباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبدلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر حسابها على موقع فيس بوك، ملعب مباراة القلعة الحمراء المرتقبة أمام الهلال السودانى فى ثانى جولات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فكتبت "استاد الأهلى" بدلا من استاد السلام. ونشرت صفحة الأهلى موعد المباراة وعلقت "يوم المباراة! الهلال السوداني،‏ استاد الأهلي، دورى أبطال أفريقيا".

الاهلى وحصل النادى الأهلى على حق انتفاع باستاد السلام لمدة 25 عاماً بعد الاتفاق الذى أبرمه مسئولوا القلعة الحمراء مع شركة استادات. ويخوض النادى الأهلى ثانى جولاته فى دور المجموعات أمام الهلال السودانى، وكان الفريق الأحمر قد تعرض للخسارة بهدف نظيف خارج الديار أمام النجم الساحلى التونسى فى المباراة التى أقيمت على ملعب رادس.

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