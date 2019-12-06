شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "طولان وصلاح".. حديث ذكريات الزمالك فى تحدى إنبى والترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد لقاء إنبى والترسانة، على هامش عمليات الإحماء حديث بين الثنائى حلمى طولان نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لإنبى مع محمد صلاح نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى للترسانة، قبل المباراة التى ستجمع بين البترولى والشواكيش، فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويقام لقاء إنبى والترسانة بين الفريقان خلال الوقت الحالى، على ستاد بترسبورت، ويتنافس الفريقان حول حصد بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من منافسات الكأس.

ويدخل إنبى المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما استطاعوا الفوز فى اخر مبارياتهم بالدورى على الزمالك بهدفين مقابل هدف وهو ما جعل حلمى طولان المدير الفنى للفريق يقرر الإفراج على المكافأت ،ومن المتوقع أن يخوض إنبى المباراة بالتشكيلة الأساسية التى يشارك بها فى الدورى نظرا لإعتماد المدير الفنى على عدد من اللاعبين صغار السن ويهدف إلى تعويدهم على اللعب بشكل أساسى .