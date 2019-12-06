الأهلي يمنح لاعبيه راحة من التدريبات قبل بدء الاستعداد لدجلة في الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على منح لاعبيه راحة من التدريبات غداً السبت، بعد مواجهة الهلال السوداني اليوم على ملعب السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا. ومن المقرر أن يبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري العام بداية من بعد غداً الأحد، ويواجه الأهلي الليلة فريق الهلال السوداني على ملعب السلام، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

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