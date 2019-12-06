شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد عن الكأس: "بنى عبيد عايشين حتى الآن على إقصاء الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق إن مواجهات كأس مصر لها أهمية خاصة للفرق غير المتواجدة فى الدورى المصرى الممتاز بالدرجة الأولى، فى إطار تعليقه على لقاء سموحة والعبور المقام حاليا، ودوافع الفريق الأخير فى المباراة التى يستضفيها استاد الإسكندرية، فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر.

وتابع عبد الواحد السيد خلال تحليله لمباريات كأس مصر فى قناة "تايم سبورت" "فى ناس فى بنى عبيد عايشين لحد دلوقتى على ماتش الزمالك وفوزهم فى المباراة".

يذكر أن فريق بنى عبيد أحد أندية دورى الدرجة الثالثة حقق فوزاً على الزمالك بهدف نظيف على استاد المنصورة، فى كبرى مفاجآت دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2008 وأحرز هدف المباراة السيد المندوه فى الدقيقة 80 من عمر المباراة.